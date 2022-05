Spopolamento e ripopolamento dei comuni montani, Pettinengo nelle riprese di uno speciale della Rai

Nell'ambito del bando regionale "Voglio Vivere in Montagna", "Il balcone del Biellese" assieme a Chiusa di Pesio in provincia di Cuneo, è il Comune che ha ricevuto più domande di trasferimento da parte di persone che abitano in città. Nel dettaglio, a Pettinengo sono state accettate 6 domande su 8. E le telecamere della Rai sabato hanno fatto delle riprese del territorio che saranno trasmesse su Tv7 a giorni in uno speciale spopolamento e ripopolamento dei comuni montani.

Soddisfatto il sindaco Gian Franco Bosso: "Già siamo contenti di essere attrattivi e ancora di più perchè anche la Rai ci ha preso in considerazione. Anche se siamo un comune piccolo quanto sta accadendo è perchè diamo certi servizi che non tutti danno e vuol dire che stiamo lavorando bene. Non ci resta che continuare così e provare a migliorare ancora". In particolare, le telecamere dell'emittente nazionale insieme al Sindaco Bosso sono andati alla scoperta di Pettinengo, delle sue realtà e dei suoi servizi.

Gli altri i comuni biellesi che hanno ottenuto il finanziamento nell'ambito del bando "Voglio Vivere in Montagna", sono: Andorno Micca, Bioglio, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Donato, Graglia, Mezzana, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Quaregna Cerreto, Pettinengo, Pollone, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Sordevolo, Sostegno, Tollegno, Vallanzengo, Zubiena e Zumaglia.

E per la precisione a Pettinengo ne sono state accettate 6 su 8 arrivate, che scendono a 3 a Sagliano, Graglia e Zumaglia, quindi 2 a Camandona, Mezzana, Vallanzengo, Pollone, Ronco, Sordevolo e Bioglio. Negli altri comuni è arrivata una domanda.