Piediacavallo, chiude al traffico per lavori il ponte di via Europa: ecco come cambia la viabilità

Da martedì scorso è chiuso al traffico per lavori il ponte di via Europa, a Piedicavallo. Fino al 17 giugno saranno in vigore alcune limitazioni, pertanto non sarà possibile raggiungere la località Ravere.

Ad esempio è istituito il divieto di sosta e fermata su via Roma, dall’altezza del civico 14, fino alla piazza Costantino Crosa, insieme al divieto di sosta H 0-24 su parte di piazza Mologna, come da segnaletica che verrà posizionata in loco. Inoltre, sarà attivo il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, sulla via Roma, dal civico 14 fino alla piazza Costantino Crosa, con transito consentito esclusivamente ai residenti.

Turisti e non residenti potranno accedere all'area del Parco delle Ravere esclusivamente a piedi transitando su via Roma.