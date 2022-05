Cantiere a Miagliano, lavori fino a mercoledì in via Lanati

Cantiere in via Lanati a Miagliano per l'esecuzione di alcune operazioni di rifacimento della canalina, con la conseguente sostituzione di griglia, fresatura e stesura di conglomerati bituminosi necessarie per i lavori di messa in sicurezza della strada comunale.

Il tratto verso la frazione Case Code sarà chiuso alla viabilità dalle 8 alle 18 nei giorni di giovedì 26, venerdì 27, martedì 31 maggio e mercoledì 1° giugno. L’istituzione del senso unico alternato sarà regolato da movieri lunedì 30 dalle 8 alle 18.