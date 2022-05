Skating Biella esplosiva al Palapajetta

Sabato 21 e domenica 22 maggio al Palapajetta di Biella si sono svolti i campionati regionali UISP, una gara molto attesa che ha visto scendere in pista ben 242 atleti. L’asd Skating Biella ha gareggiato con le tre punte di diamante della società: Annarita Paraggio, Lucrezia e Maria Elena Recupero.

Nello sport, come nella vita, i sacrifici ripagano sempre ed ancora una volta le atlete laniere hanno centrato il bersaglio, consapevoli della loro ottima preparazione hanno affrontato questa tanto attesa gara con consapevolezza e convinzione mettendo in campo sia la testa che il cuore. La prima atleta a mettere subito in chiaro che l’asd Skating Biella c’era e voleva far bene è stata Annarita Paraggio che nonostante qualche piccolissima sbavatura ha conquistato l’oro; la seconda a scendere il pista è stata Lucrezia Recupero classe 2005 che, anche questa volta, come in tutte le gare disputate in questa stagione, sale sul gradino più alto del podio conquistando con la sua grinta giuria e pubblico; impeccabile, come sempre, la sorella gemella Maria Elena Recupero che per il terzo anno consecutivo ottiene il titolo di campionessa regionale (ricordiamo che è stata campionessa nazionale UISP nel 2019).

Grande soddisfazione anche per le altre atlete della società che sabato 14 e domenica 15 maggio a Castelletto d’Orba hanno partecipato alle terza fase del campionato regionale AICS: in una categoria molto numerosa Adele Recupero riesce a portarsi a casa la sua terza medaglia d’oro della stagione, medaglia di bronzo per Siria Foglia Parrucin e Monfrecola Alessandra, buone prestazioni anche per Sofia Riberno che manca il podio per pochissimi decimi, Aurora Monfrecola e per le piccoline della asd Skating Biella: Sveva Taddei (2015) e Sophie Scaccianoce (2014), che nonostante sia solo da quest’anno che praticano questo sport, hanno già affrontato ben due gare e si stanno preparando per la terza che si terra a Milano il 12 giugno.

Questo week end le atlete saranno impegnate in uno stage per preparare i campionati nazionali organizzati dall’MSP che si terranno all’ RDS Stadium di Rimini tra il 22 ed il 26 giugno dove l’asd Skating Biella parteciperà con ben 8 atlete. Staccato quindi il pass per campionati nazionali UISP Lucrezia, Maria Elena ed Annarita sono già concentrate agli italiani che si terrano tra il 1 e il 10 luglio a Mirandola (MD), le tre ragazze terminata la scuola e gli esami di terza media per Annarita, probabilmente andranno una settimana in ritiro con la squadra proprio per aumentare gli allenamenti e la concentrazione in vista della gara più attesa dell’anno. Quella che sta per concludersi è stata una stagione sportiva ricca di soddisfazioni per l’intera società, caratterizzata da moltissime competizioni, (ben tre gare si sono svolte proprio nella nostra città), tante soddisfazioni iniziate con il saggio di Natale dove l’ospite d’onore è stata la campionessa del Mondo Giada Luppi, tante vittorie ottenute grazie alla costanza ed all’impegno delle atlete e dei loro allenatori Alessia e Emanuele Marelli.