Grande emozione per la fiaccola degli Special Olympics in città: i nomi degli atleti biellesi che gareggeranno a Torino

Grande emozione per la fiaccola degli Special Olympics in città: i nomi degli atleti biellesi che parteciperanno ai giochi a Torino

Ieri 24 maggio la fiaccola degli Special Olympics ha fatto tappa a Biella (leggi qui) partendo proprio dal luogo dove è stata progettata e realizzata fin dal 2017, la Bonino Carding Machine. La tappa successiva è stata presso l’Accademia dello Sport Pietro Micca, quindi la sede del Gruppo Banca Sella per raggiungere piazza Duomo dove è iniziata la vera e propria celebrazione dell’accensione del Braciere Olimpico.

Charlie Cremonte, direttore S.O. regionale e Susanna Rovere, direttore S.O. provinciale, hanno chiuso gli interventi delle autorità e dei supporter ringraziando tutti colori che ogni volta rendono possibile il miracolo ‘special’ e augurando un immenso in bocca al lupo agli atleti in partenza per Torino.

Ma chi sono gli atleti (con i rispettivi tecnici) che parteciperanno ai Giochi Nazionali Estivi che si svolgeranno a Torino dal 4 al 9 giugno 2022?

Sono Carando Alessia, Confortino Denny, Conti Marco, Farina Alessandro, Ippolito Daniela, Morgante Gioele, Santambrogio Elia e Viale Silvia per l'Atletica;

Abate Giuseppe, Bisicchia Giovanni, Bitossi Carlo, Bonadeo Marco, Buffa Jacopo, Canepa Serenella, Della Montà Danilo, Fazzini Mriko, Frencia Enrica, Gugliermina Luciano, Lacognata Federico, Lacognata Rino, Maffeo Paola, Maino Luciano, Mancin Beatrice, Martinetti Giulia, Moregola Monica, Mosca Susanna, Penolazzi Federica, Rondo Alessandro, Tomasoni Davide, Vella Rosario e Scantamburlo Mara per le Bocce;

Buscaglione Alessandro, Cadoni Roberto, Giarramita Giandomenico, Guerretta Daniele, Maiorano Francesco, Manchisi Marco, Schiapparelli Giorgio, Serafin Stefano e Siletti Riccardo per il Bowling;

Carra Fabio, Cremonte Lorenzo, Cremonte Martino, Cremonte Nicolò, Cremonte Samuele, Delledonne Tommaso, Grecchi Amit, Manavella Matteo, Mangano Alessandro, Martescu Roberto, Perrone Gaspare, Perrone Vito, Prencipe Emilio, Trombetta Michele e Crispo Barbato Davide per il Calcio;

Per il Golf Capra Marco, Merlo Raffaella e Rulli Alessio; Ambrosini Debora, Barioglio Samuele, Bocca Lorenzo, Ferraro Andrea, Ferraro Fogno, Federica Fusco, Lorenzo Grigatti, Tommaso Marangone, Marco Sala, Alberto Seffusatti, Andrea Spezzano, Spezzano Antonino, Tiepolo Filippo, Tricerri Stefano e Sellone Roberto;

Cerruti Enrico, De Pieri Luca, Lazzarotto Mattia, Mares Arianna, Mares Aurora, Perona Simone, Pintabona Rosario, Pizzamiglio Roberto, Siciliano Alessia, Vallera Martina, Vicario Stefano, Zanellato Elia e Sellone Emanuela per Pallavolo;

Barbero Vignola Giulio, Capizzi Gioele, Caruso Simone, Dalla Torre Davide, De Bacco Simone, Foglio Andrea, Foglio Bonda Giacomo, Gaida Adelaide, Iuliano Miriam, Longo Guglielmo, Marchini Stefano, Nalin Silvia, Palmieri Giacomo, Pera Michele, Vignacci Andrea, Vignacci Luca, Zulato Daniele e Manuel Gremmo per il Rugby.