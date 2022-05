Macchine da giardino: aumentano le vendite online di decespugliatori

Le vendite online di decespugliatori sono in grande aumento, come certificato dai numeri del settore. In generale negli ultimi anni è cresciuto notevolmente il numero degli italiani che ha l'abitudine di acquistare online, tendenza che ha generato un importante crescita di molti e-commerce. In questo quadro vi sono alcuni articoli che sono stati in grado di contraddistinguersi in maniera significativa per le proprie performance di vendita e il giardinaggio, così come il cosiddetto "fai da te", sono sicuramente tra i settori più gettonati.

In particolare le persone decidono di acquistare online uno strumento molto utile come il decespugliatore perché questa pratica unisce molti vantaggi. Per prima cosa permette di ordinare lo strumento direttamente da casa propria, o in un momento di pausa sul lavoro, ottimizzando così il tempo a propria disposizione, senza dover appositamente uscire per recarsi in un negozio specializzato. Inoltre è poi importante il fatto che negli ultimi anni siano stati sviluppati dei portali in grado di fornire importanti indicazioni a chi acquista queste macchine da giardino.

Come scegliere un buon decespugliatore

Ad oggi è possibile acquistare un decespugliatore online grazie alle numerose risorse offerte dal web. Per individuare quello più adatto alle proprie necessità, si consiglia di visitare il portale decespugliatore.pro, dove confrontare le caratteristiche e le funzionalità dei principali modelli disponibili sul mercato. Con uno strumento di qualità è infatti possibile tenere sotto controllo gli spazi verdi che circondano la propria casa, evitando che piante ed erbacce infestanti possano crescere eccessivamente, fino a rendere inutilizzabili gli spazi verdi. La scelta del decespugliatore dovrebbe avvenire sempre prendendo in considerazione le caratteristiche tecniche dello strumento.

Alcuni fattori utili da valutare sono ad esempio:

Robustezza dei materiali .

Marchio di fabbrica.

Tipologia di alimentazione.

Potenza .

Larghezza di taglio.

Peso e dimensioni.

La robustezza dei materiali può sicuramente influire sulla durata dello strumento ed è sicuramente utile scegliere dei prodotti realizzati con materiali solidi. Il marchio di fabbrica può invece fornire indicazioni utili sull'affidabilità dello strumento, anche se poi è sempre opportuno valutare bene il modello da scegliere. La potenza è importante per ottenere un buon lavoro nel giro di poco tempo e per questo l'importanza di tale dato cresce in maniera esponenziale all'aumentare della superficie di cui una persona deve prendersi cura.

I decespugliatori con una potenza elevata sono quelli che possono essere impiegati anche per estirpare erbacce particolarmente consistenti e piccoli arbusti con radici profonde. Per tagliare l'erba di un piccolo prato può invece essere sufficiente una potenza ridotta. La larghezza del taglio è un altro parametro utile per velocizzare l'utilizzo dello strumento. Per gestire aree di prato molto voluminose è consigliabile una larghezza di 40 centimetri o maggiore, mentre per spazi piccoli e lavori di precisione va bene anche un valore inferiore.

Principali tipologie di decespugliatore

I decespugliatori si differenziano per tipologia di alimentazione. Negli ultimi anni si sono diffusi molto i decespugliatori elettrici , di solito particolarmente semplici da utilizzare. Vanno bene per spazi piccoli e situati nei paraggi di una presa di corrente, in quanto hanno la necessita di essere collegati ad un'alimentazione di corrente elettrica. I modelli a batteria danno invece una maggiore libertà di movimento e hanno il vantaggio di non dover fare i conti con la presenza del cavo, che in alcuni casi può risultare ingombrante o fastidioso.

In questo caso è importante considerare l'autonomia della batteria ma questa tipologia è maggiormente adatta a chi ha da gestire degli spazi verdi più ampi e necessita della massima libertà di movimento. Infine esiste poi il classico decespugliatore con motore a scoppio, alimentato sempre con una miscela di olio e benzina. Questo rappresenta una scelta sicuramente adatta a chi ha la necessità di disporre di una potenza elevata, per gestire aree vaste e farlo nel quantitativo minore possibile di tempo.

I modelli con motore a scoppio permettono anche di agire sugli arbusti più resistenti ma generalmente hanno un peso e delle dimensioni maggiori, rispetto alle altre alternative. Di conseguenza possono richiedere un livello maggiore di forza fisica per essere utilizzati e per questo motivo prevedono la presenza di una fascia che consenta di posizionarli a tracolla, in modo da facilitarne l'utilizzo e da renderlo meno faticoso.