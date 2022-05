Cavaglià, arriva il mercatino delle pulci: visite aperte anche a villa Salino

Come di consueto, ogni quarto sabato del mese, Cavaglià si prepara ad ospitare il celebre mercatino delle pulci promosso dall’associazione Nuova Alba e patrocinato dal Comune. A partire dalle 8 di sabato 28 maggio, il giardino di villa Salino, in via Vercellone 7, sarà riempito con vari prodotti provenienti dal mondo dell’artigianato, dell’usato, del collezionismo e del vintage. L’evento terminerà alle 18.

Nel frattempo, villa Salino sarà aperta per le visite e, dalle 10 alle 12, sarà possibile ammirare la mostra “Acqua” realizzata dagli studenti della scuola secondaria di 1° grado di Cavaglià.