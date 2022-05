Valdilana, lo spettacolo in ricordo dei 30 anni dalla strage di Capaci cattura l'attenzione degli alunni

È stato apprezzato lo spettacolo teatrale organizzato dal comune di Valdilana per i ragazzi di quarta e quinta elementare e prima media dell'Istituto Comprensivo Valdilana-Pettinengo. L'evento, andato in scena sabato scorso e tratto dal libro “Per questo mi chiamo Giovanni”, è stato portato in scena dall'attrice torinese, nonché avvocato, Eleonora Frida Mino, molto sensibile alle tematiche legate alla legalità.

“L'esibizione aveva il compito di ricordare la morte del giudice Falcone, della moglie e degli uomini della scorta a 30 anni dalla strage di Capaci – spiega l'assessore all'Istruzione Elisabetta Prederigo – La rappresentazione ha catturato l'attenzione dei nostri allievi che, al termine, hanno riempito di domande la nostra Eleonora per un grande momento di approfondimento. È stata davvero brava, speriamo di continuare la collaborazione con la realizzazione di altri eventi dello stesso tenore”.

Presenti, al Teatro Giletti di Ponzone, l'amministrazione comunale di Valdilana guidata dal sindaco Mario Carli, insieme al primo cittadino di Pettinengo Gianfranco Bosso, al dirigente scolastico Riccardo Ongaretto e Domenico Cipolat di Libera. “Sono estremamente importanti questo genere di appuntamenti – sottolinea Prederigo – Occorre dare dei segnali, forti e carichi di speranza, soprattutto verso le nuove generazioni”. Nella stessa giornata si è tenuta la replica per gli adulti.