Nuovo volto della chiesa di San Teonesto, grande successo di pubblico alla serata di presentazione

Grande successo di pubblico a Masserano per la serata di presentazione della chiesa di San Teonesto, dopo il recente periodo di restauro. L'evento è andato in scena sabato 21 maggio. A fare un bilancio il Polo Museale Masseranese sui propri canali social: “Ringraziamo tutto il pubblico che ha partecipato a questa serata scoprendo il nuovo volto della Chiesa che, poco per volta, sta tornando a risplendere. Molto va ancora fatto e grazie alle donazioni ricevute in questi mesi si potrà proseguire con i lavori di restauro. Grazie anche a tutti coloro che hanno donato: abbiamo superato del 30% l'obiettivo previsto”.