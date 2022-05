Biella, due giorni di cultura teatrale ed enogastronomica al circolo I Faggi FOTO

Sono state circa 200 le persone che, nel weekend di sabato 21 e domenica 22 giugno, hanno partecipato all’evento “Tra Faggi e volée entra in campo il vino, rappresentazione teatrale allestita da A.R.S. Teatrando nella location del circolo I Faggi. Tra i campi da tennis sono così sorte 7 isole dedicate agli spettacoli teatrali, ognuna delle quali ne ha ospitato 1 mentre, altre due isole, sono state dedicate alla degustazione dei vini.



Prodotti dalle tenute Sella e presentati dall’associazione italiana Sommeiller, i vini bianchi e rossi hanno deliziato ed intrattenuto gli ospiti, i quali non hanno mancato di far sentire le loro presenza anche alle due cene con paella partecipando in circa 60 persone a ciascuna di esse.