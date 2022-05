Beppe Anderi racconta la figura di Giulia Poma, la poetessa del Piazzo

Al BI-BOx Art Space (in via Italia 38, a Biella) Beppe Anderi racconterà la figura di Giulia Poma, la poetessa del Piazzo (1897-1989). L’appuntamento, in programma alle 18 di venerdì 27 maggio, è uno dei due eventi dedicati a donne biellesi che si vogliono recuperare e portare all’attenzione del pubblico e delle giovani generazioni. L’evento è voluto e realizzato con il contributo di Soroptimist Biella.