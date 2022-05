Ieri, 24 maggio, intorno alle 21.45, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Varallo Sesia è intervenuta a Borgosesia in via duca di Aosta per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola vettura.

L'auto ha che urtato un salvapedoni e ha terminato il suo percorso capovolta su un fianco.