Tollegno piange la morte di Igor Craveia, per 50 anni guida dell'Asilo: “Sarai l'Angelo Custode di tutti i bambini”

Una vita intera spesa a favore della comunità e delle nuove generazioni. Tanto ha dato Igor Craveia, storico presidente dell'asilo infantile di Tollegno, mancato questa mattina all'Ospedale degli Infermi di Ponderano. Aveva 83 anni.

Con la sua morte si chiude una delle pagine più importanti della storia di Tollegno. Per mezzo secolo, prima come presidente poi come vice, ha cresciuto generazioni di bambini. A ricordarlo, con affetto, il sindaco Pier Giuseppe Acquadro: “Una persona vecchio stampo ma dotata di grande generosità. Si è sempre speso in prima linea per la cittadinanza dedicando anima e corpo alla realtà dell'asilo. Ci stringiamo al dolore della famiglia”.

Al cordoglio dei suoi cari si unisce anche Alberto Pernici, successore di Craveia alla guida dell'asilo (2012-21): “Era quasi un secondo padre, ho perduto un caro amico. Igor, La tua morte inattesa e rapida lascia un gran vuoto fra tutti coloro che ti amano. Nel loro animo e nel mio sarà sempre vivo il tuo ricordo. Abbiamo lavorato insieme nel nostro Asilo anzi nel 'tuo Asilo' per una decina di anni condividendo tante situazioni belle e meno belle, tanti discorsi, risate, scelte difficili. Quando mi hai voluto al tuo fianco nella gestione della scuola per me è stato motivo di grande orgoglio per la tua stima nei miei confronti. Mi hai insegnato e trasmesso molto nel lavoro quotidiano e nei valori importanti di cui eri portatore che ho fatto miei. Eri una grande persona, buona, onesta, operosa, amata e stimata da tutti. Sei stato un perno nella comunità di Tollegno. Tu hai lasciato sulla terra le tracce luminose delle tue grandi virtù che rimarranno sempre nella memoria di intere generazioni. Un grande abbraccio. Non ti dimenticheremo mai!! Sarai l'Angelo Custode di tutti i bambini".

Domani, alle 20, si terrà il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Tollegno; sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Mosca, alle 10 di venerdì 27 maggio.