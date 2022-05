Paura sulla bretella di Cossato, auto si schianta contro lo spartitraffico (foto di C. Ciccarelli per newsbiella.it)

Momenti di forte preoccupazione sulla bretella che porta alla Galleria della Volpe. Poco dopo le 18 di oggi, 25 maggio, si è verificato un violento incidente stradale in prossimità dello svincolo della Provinciale che conduce ai comuni di Cossato e Quaregna Cerreto: per cause da accertare, un’auto si è schiantata contro lo spartitraffico.

Ad assistere alla scena alcuni automobilisti in transito che, una volta fermati, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e prestato la prima assistenza alla coppia che si trovava a bordo. Stando alle informazioni raccolte, sembra che il conducente non abbia riportato conseguenze gravi; la passeggera, invece, è stata affidata alle cure del 118, giunto nel frattempo sul posto, e trasportata in ospedale per le cure del caso, probabilmente in codice giallo.

Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità, al momento rallentata, e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area interessata dal sinistro.