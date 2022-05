Cossato, finisce con l'auto nel fossato a lato della strada per evitare un capriolo

Non ha riportato conseguenze gravi ma se l'è vista brutta la donna di 57 anni, rimasta coinvolta nell'incidente stradale, avvenuto lungo la via per Castellengo, nella mattinata di ieri, 24 maggio, a Cossato.

Stando alle prime ricostruzioni, la conducente sarebbe finita nel fossato laterale alla carreggiata per evitare l'impatto con un capriolo, spuntato improvvisamente in mezzo alla strada. Sul posto si è precipitato il personale sanitario del 118, che ha provveduto ad assistere e a trasportare la malcapitata al Pronto Soccorso in codice verde. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.