Chiavazza, via Firenze: donna cade in casa, soccorsa da 118 e Vigili del Fuoco

Una donna è stata soccorsa in casa nel pomeriggio di oggi 25 maggio a Biella, in via Firenze nel quartiere di Chiavazza.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per aprire la porta dell'appartamento al quarto piano in un palazzo nella via centrale del quartiere e il 118 che ha prestato le cure del caso.