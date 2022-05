A Gaglianico, torna Party Sport

Torna «Party Sport 2022»: la manifestazione voluta da 13 amministrazioni del Basso Biellese per riunire in un’unica giornata tutto il mondo associazionistico e far provare ai bambini di tutti i comuni le varie discipline.

Quest’anno a ospitare l’evento dopo la pausa Covid sarà tocca a Gaglianico il 4 giugno: teatro delle attività sarà piazza della Repubblica.

Ad aderire al progetto sono gli assessorati allo sport di Gaglianico, Benna, Borriana, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Massazza, Ponderano, Salussola, Sandigliano, Verrone e Villanova.

I dettagli saranno spiegati in conferenza stampa domani sera.