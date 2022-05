Insoliti raduni: storia della bellezza del territorio, automotive e design

Conto alla rovescia per l’Autoraduno Culturale “Insoliti Raduni, One Off” che si svolgerà nei giorni 3/4/5 giugno 2022. L’evento è organizzato dall'Associazione Culturale DF EvenT non profit di Biella. Un raduno come sempre “Insolito” e attento ad offrire esclusività e valore aggiunto, come cita il titolo: “One Off”, solo UNO.



Il primo appuntamento dell’anno 2022 vedrà gli iscritti all’evento, a bordo della passione a quattro ruote, per percorrere la strada della nostra storia biellese e piemontese tra panorami naturali, immersi nel verde e i segreti del successo di aziende di eccellenza. L’evento, ha come sempre la volontà di condividere le passioni, e portare a conoscenza di amici provenienti da altre regioni, la storia e le tradizioni attraverso nuove esperienze. Insoliti Raduni, non è semplice raduno ma un evento che pur essendo aperto a tutti, sceglie di chiudere le iscrizioni con un numero non elevato di presenze, per consentire ai partecipanti di godere appieno di tutti i dettagli proposti nel programma.



Una passeggiata con partenza per gli equipaggi dalle Valli Biellesi alla Palazzina di Caccia di Stupinigi per poi raggiungere il MAUTO, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino per le visite all’Open Garage, sala Restauro e alla collezione del Museo. In occasione dell’evento saranno esposte le due auto sportive vincitrici del concorso “Auto più bella del mondo”, nella categoria One Off: la RUF RK SPYDER e la RUF RK COUPE’, premiate al Palazzo della Triennale di Milano, rispettivamente nel 2006 la Spyder e nel 2007 la Coupé, quest’ultima vincitrice sei mesi dopo anche al “Salone dell'automobile” di Shanghai. Designed and build by STUDIOTORINO, stile Aldo Brovarone, designer di origine biellese, mancato nell’ottobre del 2020.



STUDIOTORINO è l’azienda fondata da Alfredo e Maria Paola Stola il 1° gennaio 2005. Nel corso dell’evento racconteranno del lavoro di progettazione e creazione di automobili e carrozzerie di auto sportive una tantum. “One Off”, pezzi unici, artigianali, o in tirature limitate c o m e l a MONCENISIO, vettura sportiva in edizione limitata, evoluzione della RK Coupé, prodotta in un unico esemplare. L’evento, chiuderà sempre in bellezza, domenica 5 giugno, con la visita e il pranzo, alla Tenuta Colombara, luogo storico e azienda, dove viene prodotto il riso “Acquerello”e visita al suo Museo che custodisce e conserva la storia della risicoltura e del lavoro svolto dalle mondine.



Tra i partecipanti, equipaggi provenienti dall’Italia e dall’estero, come il vicepresidente Leonardo Carasso del Monte-Carlo Mustung Club e l’artista Massimiliano Max Robino, artista e designer italiano, che ha esposto in molte gallerie d’arte e che vive e lavora tra Milano e Mosca. -“Libertà di creare sogni e ricordi su misura” (racconta Daniela Fresc, presidente dell’Associazione DFEvenT e organizzatrice) - organizzare eventi per incontrarsi sempre e di nuovo in luoghi di interesse storico e artistico. In questa edizione di Insoliti Raduni 2022, la preziosa presenza di Alfredo e Maria Paola Stola che ringrazio di cuore per condividere con noi questa esperienza.



Grazie, alla Dott.ssa Mariella Mengozzi, Direttore del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, MAUTO, per aver concesso la disponibilità allo svolgersi della pausa pranzo all’interno del Museo e l’esposizione delle auto dei partecipanti nel contesto degli spazi museali.



Un ringraziamento al Sindaco Mauro Masiero del Comune di Sandigliano per la concessione del patrocinio e al suo direttivo e alle strutture e aziende biellesi e non: Acqua Lauretana; Acquerello; Feltyde; Nova Estetista Specialistica, Hotel Santo Stefano Relais; DFComunicazione Immagine;Un Terzo; MAUTO.