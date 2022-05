A Bioglio si inaugura un nuovo centro servizio al cittadino

Un nuovo centro servizio al cittadino. L'evento si svolgerà nel comune di Bioglio alle 11 di sabato 28 maggio: luogo designato Villa Santa Teresa dove si presenterà la carta dei servizi con gli spazi ambulatoriali e gli sportelli al cittadino affidati alla Rete di Impresa NET CARE e messi a disposizione dal comune di Bioglio tramite aggiudicazione di bando comunale.

“L’iniziativa è nata per promuovere i servizi al cittadino a chilometro zero, con l’intento condiviso di offrire alla comunità un riferimento diretto per tutte le esigenze legate alle problematiche sanitarie, fiscali, assicurative e legali – spiegano dal Comune - Il progetto prevede l’attivazione dei seguenti servizi a favore della comunità non solo biogliese: assistenza domiciliare Part-time – Full Time; Servizi Farmaceutici con supporto di medici vaccinatori; Servizi Domiciliari alla persona (Fisioterapia-Nutrizionista-Estetica); Servizi Domiciliari Innovativi (Radiologia a Domicilio, Telemedicina); Servizio Infermieristico Domiciliare; Servizio caregiver a supporto; Cure dentali con supporto locale per visite di controllo e piccoli interventi e trasporto gratuito in struttura attrezzata in caso di intervento chirurgico; Consulenza Fiscale attraverso sportello CAF e Patronato; Consulenza energetica, informazione, revisione e lettura delle bollette, con relazione tecnica sui consumi; Consulenza assicurativa, revisione polizze, servizi welfare; Consulenza legale, sportello tutela dei diritti e legalità”.

La cerimonia vedrà la partecipazione delle autorità nazionali, regionali e provinciali. Il centro opererà nel complesso denominato La Betulla in centro paese.