Viverone, ecco 4 bidoni per rifiuti apribili con tessera magnetica

Nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti a Viverone. Lo annuncia il Comune, per bocca del sindaco Renzo Carisio: “A seguito di richiesta di contributo presentata a COSRAB, abbiamo ottenuto un finanziamento parziale con il quale saranno acquistati 4 bidoni apribili con tessera magnetica riservati alle seconde case delle frazione Masseria, Comuna e Veneria: Il servizio permetterà ai proprietari, che nei fine weekend lasciano le loro case, di mettere i rifiuti nei contenitori. Inoltre il Comune sta partecipando al nuovo bando COSRAB per l’acquisti di 3 cassonetti trivalenti, carta, plastica ed indifferenziato da installare in frazione Masseria, parcheggio Mandelli, frazione Bertignano e nella la passeggiata erbosa lungo lago”.