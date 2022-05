Margot è scomparsa da Biella, c'è una ricompensa per chi la riporta a casa

Margot, una gattina nera con una piccola macchia bianca sotto al collo, è scomparsa dal pomeriggio di venerdì 20 maggio, in zona via Galimberti, a Biella. È molto docile, ha 5 anni, è sterilizzata, con pelo lungo nero. C'è una ricompensa per chi la riporta a casa. Di seguito i contatti: 3456001836 o 3283348727.