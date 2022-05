A Sala Biellese riapre al pubblico il Rifugio degli Asinelli

Buone notizie per gli amanti degli animali. Il Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese riapre al pubblico nelle date del 28/29 maggio (su prenotazione, inviando email a eventi@ilrifugiodegliasinelli.org). L'ingresso è gratuito e l'orario di apertura sarà dalle 10 alle 17.30. Anche in caso di maltempo cancelli e Info Point rimarranno aperti per tutti coloro che si sono prenotati.

“Da giugno in avanti l’ingresso in struttura (10-17.30) potrà invece avvenire liberamente, senza prenotazione e sarà, come sempre, gratuito – spiegano sui propri canali social - Le date di apertura saranno: 11/12 giugno; 9/10 luglio; 24 luglio; 28 agosto e 17/18 settembre. Abbiamo anche in calendario due eventi serali estivi, di cui daremo quanto prima comunicazione non appena ne avremo definito il programma in dettaglio. Per ragioni logistiche, non ci è possibile accogliere i sostenitori al di fuori delle date indicate, nemmeno con prenotazione, fatta eccezione per i possessori dei Voucher Incontrasino rimasti inevasi per la pandemia, in scadenza al 31/12/2022”.