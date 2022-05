Pralungo, attenzione a cali di pressione all'acqua a Sant'Eurosia, via Acquadro Robello e via Matteotti

Cordar SpA Biella Servizi informa i cittadini del comune di Pralungo che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica, dalle 10 di oggi 24 maggio fino al termine dei lavori potrebbero verificarsi presenza di acqua torbida e improvvisi cali di pressione in frazione Sant'Eurosia, via Acquadro Robello e via Matteotti.

Cordar è a disposizione al numero 800 99 60 14.