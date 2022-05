Biella Rugby Club, tutti i risultati gialloverdi del fine settimana

SERIE C 22.05.22 Biella Rugby vs Rivoli Rugby 53-34

Marcatori. Mete: Besso (3), Sciarretta (2), Passuello, Marazzato, Morandini e Teagno. Trasformazioni: Poli e Caputo.

Giovanni Martinetto, coach: “Ultima di campionato. Partita giocata con voglia da entrambe le parti. Gioco veloce e brillante con inevitabili errori, ma complessivamente con un discreto tasso. Ultima partita di Teagno, a lui, un grazie di cuore da parte di tutto il BRC”.

U17 21.05.22 Velate Rugby vs Biella Rugby 24-42

Marcatori. Mete: Trocca (3), Pagliano (2), Nardi, Zaliznyi. Trasformazioni: Moretti (2). Penalty: Moretti.

Emilio Vezzoli, coach: “Partita giocata a viso aperto, ottima impostazione di gioco, buono il ritmo creato ed imposto. Biella ha dimostrato di avere un gioco fluido con un buon utilizzo degli spazi, ma allo stesso tempo in grado di emergere in situazioni più fisiche come le rimesse laterali e le mischie ordinate. Grande merito a Velate che non ha mai mollato e ha provato a rimanere in gioco fino alla fine. Un plauso speciale e per niente scontato, al direttore di gioco che ha permesso ai ragazzi di giocare e divertirsi”.

U15 22.05.22 San Mauro Torinese, Torneo delle Fragole 4° posto per Brc su sei squadre partecipanti.

Edo Barbera, coach: “A causa di un inizio troppo timido, i ragazzi hanno pareggiato 0-0 con Volpiano e perso con Alessandria 12-0. Qualificati per il girone dal 4° al 6° posto, i ragazzi si sono ripresi ed hanno vinto 14-0 contro Cuneo, subito dopo si sono presi la rivincita contro Volpiano rimontando un parziale di 11-0 per concludere con un soddisfacente 11-12 grazie alla meta segnata allo scadere. Ottima giornata con i ragazzi. È bello vedere il gruppo che si è creato e i miglioramenti fatti durante tutto l’anno”.

OLD 21.05.22 a Rovato, Rugby Como vs Biella Rugby 4-0 BRC: Tibaldi; Pagliano, Pignataro, Raisi, Clerico; Ceccato, C. Iacobellis; Iacobellis, Heery, Tagliabue; Raisi, Dionisi; Vatteroni, Suffada, Cocimano. A disposizione: Bertone, Somma, Capponi, Martino, Guadagnuolo, Grandi, Pozzati.

Silvio Ceccato, coach: “Partita ben giocata da entrambe le squadre! Sembra strano considerata l’età, ma noi pecchiamo ancora di inesperienza. In ogni caso, sono molto soddisfatto dell’intera stagione dei ragazzi”.

Daniele Vatteroni, team manager: “Partita molto fisica e, nonostante il risultato, equilibrata e combattuta. Finiamo il nostro campionato a metà classifica, abbiamo fatto punti con tutte le piemontesi e perso con tutte le lombarde, sarà il punto di partenza per i coach della prossima stagione. Siamo un bel gruppo, in campo abbiamo sempre onorato i nostri colori e anche ai terzi tempi, il nome del Biella Rugby è sempre stato ben difeso. Ultimo impegno stagionale, il Torneo di Aosta sabato 18 giugno”.