Oropa, Pd in consiglio a Biella: "A quando la manutenzione dei sentieri e della Funivia?"

La manutenzione della rete sentieristica a Oropa, il ripristino del ponte Passeggiata dei Preti, la manutenzione della Funivia e della Ferrata Nino Staich sono in programma? A chiederlo sono i consiglieri del Pd in Comune a Biella in una interrogazione inviata al sindaco e all'assessore competente.

"Il fermo della Funivia per tutto il periodo estivo costituirà un importante elemento penalizzante nei confronti della presenza di turistica ed escursionistica nella Conca di Oropa - scrivono i consiglieri nel documento - , e la manutenzione della rete sentieristica della conca di Oropa potrebbe essere un elemento per cercare di attrarre\mantenere un congruo numero di escursionisti. Per questo motivo ci chiediamo quando è in programma di mettere in atto la manutenzione della rete sentieristica della conca di Oropa, quando è previsto il ripristino del ponte della Passeggiata dei Preti e l’intervento di manutenzione della ferrata Nino Staich?".

Il gruppo chiede anche se sia stato fatto un sopralluogo per verificare l’entità dell’intervento da effettuarsi e la necessità di chiudere il percorso prima di deciderne la chiusura e se sia stato valutato il potenziale impatto dell’aumento del costo delle materie prime sul preventivo per l’intervento alla Funivia.

Infime i consiglieri chiedono se con la Fondazione Funivie siano state messo in atto azioni che compensino i mancati introiti derivanti dalla chiusura dell’impianto di risalita.