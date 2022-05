On. Roberto Pella (FI): "Grazie a Berlusconi e Forza Italia proroga sospensione Patto Stabilità é realtà"

Nelle parole di ieri del Vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, che ha annunciato l'estensione della clausola di salvaguardia generale al 2023 c'è il grande merito da parte del Presidente Berlusconi e del PPE di aver, attraverso una interrogazione a sua prima firma, chiesto e sostenuto con fermezza tale posizione.

La situazione in corso rivela elevata incertezza e forti rischi al ribasso per l'economia europea che, nonostante i segnali di ripresa che la fine del 2021 aveva lanciato, oggi attraversa una fase di preoccupazione, principalmente dovuta alla emergenza guerra e all'aumento del costo della vita, e di limitata crescita rispetto alle aspettative.

Il Piano di Ripresa e Resilienza rappresenta una opportunità cruciale per rilanciare competitività e produttività, così come per ricompattare l'Unione Europea intorno ai propri valori di unità e coesione. Tuttavia, l'effetto di crescita degli investimenti e delle riforme richiederà del tempo per svilupparsi, anche nel nostro Paese, e per generare risposte solide alle sfide economiche e sociali delineatesi.

Di qui l'importanza di aver ottenuto l'estensione del Patto di Stabilità per un altro anno sulla quale Forza Italia, in seno al PPE, può senza dubbio affermare di aver contribuito con successo, dimostrando chiarezza d'intenti e d'indirizzo politico anche nei confronti di Regioni, Province e Comuni che, conseguentemente, ne beneficeranno per pianificare al meglio politiche pubbliche e servizi ai cittadini nei prossimi mesi.