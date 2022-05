ANPPIA, nel direttivo provinciale: Franco Barile, Silvia Delzoppo, Luciano Guala, Andrea Stroscio e Alberto Zola

Sabato 21 maggio alle 10.00 si è svolto presso la sede provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - ANPI presso Villa Schneider a Biella il congresso provinciale dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti - ANPPIA, nell'ambito del XX Congresso nazionale dell'associazione.

L'ANPPIA, associazione nata nel 1946 con primo presidente Umberto Terracini, presidente dell'Assemblea Costituente, per riunire quanti si opposero al regime fascista e avevano sopportato carcere, confino, esilio e molte altre forme di persecuzione, per mantenere la memoria storica, testimoniarla e raccontarla perché non andasse perduta.

L'ANPPIA è stata sin dalla sua fondazione e continua a essere un'associazione unitaria, aperta a tutti gli antifascisti di diverso orientamento politico e culturale. Il congresso ha ribadito l'importanza e l'attualità di dirsi antifascisti, sia per contrastare le presenti minacce del fascismo e del nazionalismo, sia come orizzonte possibile disegnato dalla Costituzione repubblicana e dalle sue radici antifasciste. Il compito dell'associazione è proseguire la battaglia per difenderla e attuarla, valorizzandone la matrice antifascista, anche aiutando a riscoprire, diffondere e rafforzare la storia e gli ideali dell'antifascismo. L'associazione si prefigge quindi di approfondire e divulgare la storia delle origini del fascismo, delle persecuzioni e delle lotte antifasciste, nella convinzione che dalla conoscenza del passato nasca la migliore garanzia per il presente e per il futuro.

Il congresso provinciale, alla presenza del rappresentante del Direttivo nazionale Italo Poma, ha eletto delegato al congresso nazionale Alberto Zola, con Andrea Stroscio membro di diritto in quanto componente del Consiglio nazionale uscente dell'associazione.

Il congresso provinciale ha altresì eletto il Direttivo provinciale nelle persone di Franco Barile, Silvia Delzoppo, Luciano Guala, Andrea Stroscio, Alberto Zola.

In allegato una foto del congresso con il rappresentante del nazionale Italo Poma e il nuovo direttivo provinciale.