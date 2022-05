Olimpiadi di Scienze Naturali: Francesco Aiazzone di Scienze Applicate ancora tra i migliori in Italia

Anche in questo anno scolastico, l’ITIS “Q. Sella” ha aderito alla XX edizione delle Olimpiadi delle Scienze Naturali-2022. e ha conseguito ottimi risultati.

Da anni la scuola biellese partecipa a questa iniziativa che permette ai ragazzi di mettersi in gioco e di rinforzare le competenze scientifiche di base, le abilità specifiche della Biologia, la capacità di utilizzare strumenti biologici e chimico-fisici, microbiologici e statistici. Il progetto è seguito dalla referente di Istituto, Prof.ssa Anna Novaretti. E anche in questa edizione si è distinto l’allievo Francesco Aiazzone della classe 5 C, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, che si era già classificato terzo alle fasi nazionali di Scienze della Terra nel biennio.

Francesco, dopo aver brillantemente superato la selezione interna, ha gareggiato per le fasi regionali dove è rientrato tra coloro che si sono qualificati per le finali nazionali. Sabato 7 e sabato 14 maggio, ha svolto le prove teoriche e pratiche online e, su 46 partecipanti provenienti dalle di scuole di tutta Italia, si è classificato 5°. Il giorno 19 maggio, la Regione Piemonte ha premiato gli allievi delle scuole che si sono classificati per la fase regionale: l’ITIS ha visto tra i premiati Aiazzone e la nuova leva del biennio Rebecca Pozzato, 2C LSSAM, che speriamo raccolga il testimone da Francesco, il quale un altr’anno frequenterà l’Università, probabilmente la Facoltà di Chimica a Pavia.