Festa del gioco libero all'aperto a Coggiola

Il comune di Coggiola, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Pray e le associazioni del paese organizza la 1° Giornata Regionale del gioco libero all’aperto. Tutti i bambini, dai più piccoli ai più grandi, sono invitati a giocare. La giornata si svolgerà sabato 28 maggio, dalle 14.30 alle 16.30. Per l'occasione, la via Silvio Piola sarà chiusa al traffico.