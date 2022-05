Morto a 63 anni il postino Carlo Coda Zabetta, l'ultimo saluto al Favaro

Pralungo in lutto per la morte di Carlo Coda Zabetta, mancato prematuramente all'affetto dei suoi cari a soli 63 anni.

Residente a frazione Valle, è stato postino per tutta la vita. Una professione svolta con capacità e professionalità. Molto conosciuto in paese per le sue qualità umane, ha dedicato il suo tempo libero anche al volontariato e alla Juventus, di cui era grande tifoso.

Il Santo Rosario sarà recitato alle 19 di stasera nella chiesa parrocchiale del Favaro. Sempre qui, sarà celebrato il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 15 di mercoledì 25 maggio.