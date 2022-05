Allarme a Pollone per una 87enne scomparsa: ritrovata

Allarme rientrato a Pollone per una donna di 87 anni, originaria di Vigliano Biellese, che dalla tarda serata di ieri, 23 maggio, non ha più dato notizie di sé. I Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine avevano attivato questa mattina il protocollo per la ricerca delle persone scomparse piazzando il campo base al parcheggio del Parco Burcina di Pollone.

Stando alle prime informazioni raccolte, l'anziana si sarebbe allontanata da una struttura che l'ospitava e non avrebbe più fatto ritorno. Le ricerche (a cui hanno preso parte Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, unità cinofile, uomini della Protezione Civile, del Soccorso Alpino e dell'AIB) si sono concentrate fin da subito in paese; poi, intorno alle 9, è stata individuata, viva ma disorientata, nelle vicinanze del Lanificio Piacenza. In seguito, è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata all'ospedale per le cure del caso.