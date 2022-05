Chiavazza piange la sua ultracentenaria, è morta la mondina Lina Cremonesi

Chiavazza piange la morte della sua ultracentenaria. È mancata ieri all'affetto dei suoi cari Lina Cremonesi: aveva 105 anni. Originaria del Vercellese, ha lavorato duramente nelle risaie come mondina fino al raggiungimento della pensione.

Poi, negli anni '80, si è trasferita nel Biellese, stabilendosi nel rione di Chiavazza, per stare più vicina al figlio. I parenti più stretti la descrivono come una brava donna, gentile, sempre pronta ad aiutare gli altri: inoltre, era molto conosciuta per la cura della famiglia, a cui ha dedicato anima e corpo.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 17.45, nella chiesa parrocchiale di Chiavazza. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, alle 15 di domani, 25 maggio.