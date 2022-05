Biella, auto si scontra con ambulanza in sirena: chiusa via Bengasi

Sarà da chiarire la dinamica del sinistro stradale avvenuto poco dopo le 18 di oggi, 24 maggio, all'incrocio semaforico tra via Bengasi e via Trieste, a Biella. A scontrarsi un’auto, guidata da un giovane, e un’ambulanza.

Sul posto gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità e i sanitari del 118 che stanno provvedendo ad assistere i coinvolti; inoltre, la strada di via Bengasi è stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico deviato.