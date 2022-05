Biella, dopo due anni torna la processione per Maria Ausiliatrice

Maggio è il mese dei festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice e, dopo due anni di stop forzato, la parrocchia di San Cassiano è lieta di poter tornare a celebrare la processione. Oggi, martedì 24 maggio, alle 20.30, verrà celebrata la Santa Messa presso la chiesa di San Cassiano presieduta da Mons. Gabriele Mana, Vescovo emerito di Biella.

Successivamente, prenderà avvio la processione per le strade della parrocchia, il tragitto coprirà i seguenti punti: piazza San Cassiano, via Sabadell, via Dante, via Repubblica, via Orfanotrofio, via Novara, via G. Galilei e via Italia prima del ritorno in piazza San Cassiano.