A Castelletto Cervo “10 mila passi per la salute”

Centotrenta persone hanno partecipato domenica 22 maggio alla passeggiata tra i sentieri, boschi e canyon di Castelletto Cervo, nell'ambito di “10 mila passi per la salute”, l'iniziativa patrocinata dall'Asl di Biella.

“La giornata è andata benissimo. – dice la coach di “10 mila passi per la salute” Antonia Bellocchio – Tutti soddisfatti perchè abbiamo pulito e segnato il percorso alla perfezione, per il ristoro e per la lotteria. Visto il caldo abbiamo preparato granita al succo di mela, succo di frutta, té freddo e caffè”.

Il ricavato della giornata è stato devoluto per metà alla Casa Famiglia Giovanni XXIII di via Orfanotrofio a Biella e per metà ai bambini oncologici del Fondo Edo Tempia. “Camminando per la salute – dichiara Antonio Bellocchio – facciamo del bene agli altri”.