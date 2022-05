Con l'inizio di Candelo in Fiore, colori e fiori per le vie del paese grazie a i Bogiagreen (foto dalla pagina Facebook di Paolo Gelone - sindaco di Candelo)

Nei giorni scorsi, oltre a pulire il paese, i Bogiagreen di Candelo hanno distribuito lungo le vie piccoli fiori colorati per festeggiare ancora di più l'inizio di Candelo in Fiore. Piccoli gesti e un po' di colore per rendere ancor più accogliente il borgo medievale.