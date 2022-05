Club Alfa Romeo Biella, grande successo per il Giro delle Baragge

“Siamo molto soddisfatti per la nostra prima uscita dell’anno, il Giro delle Baragge. Tutti noi abbiamo dato il massimo per organizzare questo evento ed è stato gratificante ritrovare amici ed appassionati come noi dopo due anni di pandemia. La nostra è un’associazione che non chiede molto, il nostro obiettivo è quello di far divertire le persone che vengono ai nostri eventi; se loro si divertono, noi daremo sempre il massimo per non deluderli.

Ci tengo a ringraziare, in primis, tutto il direttivo e tutto lo staff, che si sono veramente impegnati tantissimo per questo primo evento. Anche se forse a volte chiedo troppo, non c'è miglior soddisfazione che quella di vedere ognuno di noi dare il massimo! Quest’anno si è aggiunta anche una donna nel direttivo, Marinella Manfrinato, nonché vice segretaria. Gli altri dirigenti sono Roberto Carazza (segretario), Gianfranco Canella (tesoriere), Enrico Ferro (vice presidente); gli audaci consiglieri sono Claudio Sacco, Nicola Scavone, Alessandro Manzini, Mario Banfo, Massimo Francescon e Vincenzo Calabrò. Ringraziamo anche il nostro staff, che si occupa della sicurezza degli eventi, composto da Mariana Dalimon, Claudio Dalimon, e Alfio Mantovani. La nostra ragazza immagine Marta Belliero ed il nostro socio Daniele Carazza che si è occupato delle foto.

Un grazie di cuore ai nostri iscritti ed un caloroso ringraziamento ai nostri sponsor che credono in noi: Scavone Tetti, nella persona di Gianfranco Scavone, Cerreto Autoricambi, nella persona di Giancarlo Pilon e Rinovis gomme per aver ospitato la nostra partenza. Ci vediamo al prossimo evento!”