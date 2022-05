A Viverone si pensa alla salute, in arrivo attrezzature per lo sport e fitness su aree verdi

Buone notizie per Viverone. A seguito di domanda presentata su bando regionale, il Comune ha ottenuto un finanziamento del 50% della spesa totale, pari a 20mila euro, per l’acquisto e l’installazione di attrezzatture per lo sport e fitness su aree verdi.

“Il Comune finanzia i restanti 10mila euro con fondi propri – spiega il sindaco Renzo Carisio - I giochi saranno installati nel parco comunale a fianco dell’Hotel Royal. Inoltre, saranno posizionati alcuni elementi che consentiranno lo svolgimento della pratica di fitness. Il costo dell’intervento è di 12mila euro con finanziamento regionale”.