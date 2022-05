A Bioglio la prima Panchina Rosa per la prevenzione del tumore al seno

In occasione dell'inaugurazione del nuovo Centro Servizi NET-CARE, verrà inaugurata alle 11 di sabato 28 maggio la prima "Panchina Rosa" di Bioglio a Villa Santa Teresa. La Campagna Nastro Rosa di LILT nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella.

Oggi in Italia, grazie allo screening e ad una aumentata consapevolezza delle donne, la maggior parte dei tumori maligni mammari è diagnosticata in fase iniziale, quando il trattamento chirurgico può essere conservativo e la terapia adottata più efficace. Grazie alla preziosa collaborazione con LILT in tutto il territorio locale verranno posizionate le Panchine Rosa, vere e proprie installazioni per sottolineare la presenza di LILT Biella a fianco della popolazione biellese, e come elemento identificativo dedicato alle donne.