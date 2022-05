Spettacolo di fine scolastico per le scuole di Cerrione, presentati anche i PON

Spettacolo di fine anno scolastico dei ragazzi della secondaria di primo grado di Cerrione. In questi due ultimi anni scolastici le tre classi delle medie hanno frequentato in aule distanti. La terza, la più numerosa presso il teatro parrocchiale, la seconda presso il Polivalente, la prima presso l'edificio scolastico. “Un grazie ed un riconoscimento va fatto ai docenti ed ai genitori, perché per la sicurezza degli allievi e figli, non hanno mai rivolto una lamentela – sottolinea il sindaco Zerbola - Ci siamo incontrati tutti insieme per ascoltare il bellissimo concerto. La Prof. Cristina Ronsecco lì ha preparati e motivati nel modo migliore. Grazie, siamo tornati a vederci”.

Sempre nei giorni scorsi sono stati presentati ai genitori i PON (programma operativo nazionale) finanziato dal Miur. Sono iniziative finalizzate al miglioramento del servizio di istruzione dell'italiano per fornire una formazione di elevata qualità a tutti gli studenti. Meravigliati i genitori che hanno assistito alla premiazione. “Soprattutto la seconda vita degli oggetti che ha visto l'impegno pratico dei ragazzi nel rigenerare la gradinata di piazza Battaglione Aosta con una speciale tecnica – spiega il sindaco - I ragazzi si sono impegnati nel renderla bella, giovanile e adeguata al nostro tempo. Hanno disegnato le bandiere dei paesi gemellati dell'Europa e della pace, note musicali e canzoni giovanili. Aiutati anche dai ragazzi del Servizio Civile ed assistiti con mezzi adeguati dal consigliere Gaetano hanno ringiovanito la piazza. Li ringrazio di cuore per l'ottimo risultato”.