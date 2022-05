Valdilana, scelta del medico in Municipio

Il Comune di Valdilana, in collaborazione con ASL di Biella, offre ai cittadini attualmente senza medico, l’apertura dei seguenti sportelli comunali per la scelta del nuovo Medico di Medicina Generale. Entro e non oltre il 31 maggio, gli utenti possono recarsi personalmente presso i seguenti sportelli muniti di documento di identità.

A Ronco martedì 24 maggio (9-12), mercoledì 25 (14-16) e venerdì 27 (9-12); a Mosso lunedì 30 (9-12); a Ponzone mercoledì 25 e lunedì 30, dalle 9 alle 12. A Valle Mosso martedì 24 e venerdì 27, dalle 9 alle 12. Gli utenti possono anche inviare il modulo di richiesta compilato con la copia del documento di identità all’indirizzo mail: istruzione.valdilana@ptb.provincia.biella.it

I due nuovi Medici di Medicina Generale prenderanno servizio il prossimo 1° giugno. Sono il dottor Akim Soukrat (Valle Mosso e Crocemosso) e il dottor Hamid Zariate (Valle Mosso, Veglio e Vallanzengo).