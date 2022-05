Movida e sicurezza di Biella, Palazzo Oropa mette in campo la Polizia Locale nelle ore notturne

E da anni, almeno dall'amministrazione Gentile, che il Comune di Biella tenta in tutti i modi di pattugliare le strade di notte. Ma ancora non ci è riuscita o al meno in maniera continuativa. Ora il Comune però ci riprova.

Complici leggi e poche risorse dal punto di vista numerico degli agenti da impiegare nel servizio, i turni di notte sono sempre rimasti praticamente solo un bel sogno, eccetto qualche uscita particolare. Tra le eccezioni, c'è stato il progetto “Biella sicura 2020” firmato dalla giunta Corradino, che mirava a garantire rinforzi per il servizio notturno, con particolare attenzione alle serate di venerdì e di sabato. Attraverso volontari, con un impegno di spesa di 12 mila euro (in parte in arrivo dai proventi delle infrazioni al Codice della strada) da agosto 2020 a dicembre aveva garantito il servizio fino alle 2 di notte nei fine settimana.

Ora qualche cosa sembra essere cambiato, ma a farne le spese è al momento il servizio diurno come spiega l'assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola: "Seguiamo le indicazioni della Prefettura che ci ha chiesto di pattugliare la città di notte in particolare il venerdì e il sabato, e poi ci sono molti eventi ed è giusto che ci siamo anche noi a dare una mano. E' chiaro che per fare un progetto definitivo come è da anni che si cerca di fare, dobbiamo aspettare di avere tutti gli agenti che abbiamo preso tramite concorso. Fino ad allora sacrifichiamo qualche ora di giorno, e quando il personale sarà tutto sul campo, saremo a pieno ritmo sia di giorno che di notte".