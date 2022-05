La Torch Run, la torcia che anticipa gli Special Olympics, oggi fa tappa a Biella. Cerimonia in piazza Duomo

È partita da Udine il 18 marzo per incamminarsi attraverso tutta Italia, passando da 44 città, ognuna della quali costituisce una tappa del percorso. Questo è il tour che, in questi giorni, sta compiendo la torcia degli Special Olympics 2022 per giungere a Torino il 4 giugno, dando così avvio ai giochi che si concluderanno giovedì 9.

Oggi, martedì 24 maggio, è arrivato per Biella il momento di ospitare la celebre torcia e di correre con lei. La Torch Run partirà alle ore 17:30 dalla sede del Gruppo Sella, dirigendosi quindi in via Italia e concludendo il tragitto in piazza Duomo alle 18, dove avverrà la celebrazione e l’accensione.

Durante la giornata, la torcia ha fatto tappa in altri due luoghi della città: Bonino Carding Machine, alle ore 09:30, e l’Accademia dello Sport Pietro Micca, alle ore 12.

“L’auspicio per la tappa biellese – comunicano dall’amministrazione comunale di Biella – è che la cittadinanza si raccolga in Piazza Duomo e festeggi con gli sportivi e la grande famiglia Special. La Banda Verdi con la sua musica renderà solenne il momento di accensione del Braciere Olimpico e di presentazione dei 100 atleti che parteciperanno ai giochi”.

All'evento è invitata tutta la cittadinanza a cui si chiede di indossare una maglietta, anche delle edizioni precedenti degli Special Olympics, per chi non avesse magliette dei precedenti anni, ci sarà un punto di distribuzione in piazza Duomo.