La comunicazione arriva anche dal Comune: la fiaccola di Special Olympics, ore 18, piazza Duomo, anche in caso di pioggia!

Ricordiamo il tragitto: La Torch Run partirà alle ore 17:30 dalla sede del Gruppo Sella, dirigendosi quindi in via Italia e concludendo il tragitto in piazza Duomo alle 18, dove avverrà la celebrazione e l’accensione.