Festa in città per l’arrivo della fiaccola degli Special Olympics. Ad accenderla Andrea Spezzano, FOTO e VIDEO

E' stata festa in città per l’arrivo della fiaccola di Special Olympics. Ad accenderla Andrea Spezzano

Canzoni, bandiere e tanti sorrisi hanno accompagnato le ore dell'attesa e l'arrivo della fiaccola di Special Olympics a Biella, in Piazza Duomo. Non sono nemmeno mancati gli striscioni delle varie scuole che hanno voluto essere presenti a questo grande momento.

Da Udine e, dopo aver toccato altre trenta città come Bologna, Catania, Cagliari e Napoli, la fiaccola di Special Olympics in strada per annunciare l'arrivo dei Giochi Nazionali Estivi, previsti a Torino dal 4 al 9 giugno 202, oggi 24 maggio è arrivata a Biella.

Con 44 tappe in tutta Italia, quest’anno in particolare, il Torch Run assume un valore di rinascita, di ripartenza dei Giochi Nazionali Special Olympics tornati ad essere organizzati finalmente in presenza. La fiamma coglie l’essenza dell’attività realizzata quotidianamente in tutto il mondo da tantissimi Atleti e volontari Special Olympics. L’augurio è che il coinvolgimento si consolidi sempre di più e si traduca nella possibilità di far partecipare anche in futuro tante persone a questo straordinario viaggio verso l’inclusione.

La Banda Verdi – Città di Biella ha reso solenne il momento con l’Inno di Mameli e prima dell’accensione del Braciere Olimpico sono stati presentati gli oltre centro atleti biellesi che parteciperanno ai Giochi, con i rispettivi allenatori. E ad accendere il tripode è stato il biellese Andrea Spezzano, l'atleta di Viverone tra i partecipanti al Triathlon Slovacchia nel fine settimana.