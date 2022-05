I bambini di Campiglia Cervo incontrano il vescovo Farinella

Giovedì 19 maggio gli allievi della Primaria di Campiglia accompagnati dalla dirigente, professoressa Martinelli, hanno accolto il vescovo, Monsignor Roberto Farinella. L'evento è stato la conclusione del percorso scolastico svolto durante le ore di Religione durante il quale era stata affrontata la struttura ecclesiale della Chiesa e i compiti che ogni membro svolge all'interno di essa.

I bambini hanno accolto il Vescovo nella chiesa parrocchiale dei S.S. Bernardo e Giuseppe, gentilmente messa a disposizione da don Paolo Santacaterina, con uno striscione di benvenuto ed un quadretto di papa Francesco. Hanno ascoltato con grande attenzione il racconto di Monsignor Farinella che ha spiegato loro come è nata la sua vocazione, come è maturata e come l’ha comunicata ai suoi genitori.