“Su Nuraghe” premia i suoi atleti con un viaggio in Sardegna

Si è conclusa con il risultato di 4-2 in favore di “Pizza Flash” contro “Su Nuraghe Calcio Biella” la finale del Campionato provinciale di calcio a 7, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), presieduto da Pino Lopez.

La partita, disputata da squadre di primissimo livello, ha visto la rimonta della vincitrice, capitanata da Simone Osiliero (vice capitano Toni Tonev), e allenata da Damiano Platini, che ha costretto in seconda posizione i ragazzi dei “Quattro Mori”, capitanati da Edoardo Ceria (vice capitano Manuel Pizzo), diretti da Gaspare Carmona e allenati da Roberto Geromel.

Dopo due anni di forzata interruzione, con tutte le formazioni giovanili biellesi in grande sofferenza, la partecipazione dei giovani di “Su Nuraghe Calcio Biella” al nuovo campionato è stata possibile grazie alla generosa sensibilità di "Autoriparazioni Tarasco".

La partita finale è stata disputata con grande agonismo venerdì 20 maggio presso il centro sportivo “Sportec – Sportec center” di Gaglianico. A dirigerla, la terna arbitrale formata da Christian Timis, Luigi Apicella e presieduta da Marco Inocco. Giovani direttori di gara in ben appropriate divise color cachi che, nonostante l’indubbia preparazione in vista dell’importante derby, non sempre hanno dato l’idea di sapersi ben relazionare, suscitando discussioni spesso inutili. Valga il caso del clamoroso fallo segnalato dal guardia linee, ma non accolto dal direttore di gara, a pochi minuti dal fischio finale: giocatori disorientati dai segnali contrastanti; incertezza prontamente colta dagli avversari che hanno messo in rete il loro quarto gol, considerato valido a dispetto delle inascoltate vane controversie.

Al di là del pur dignitoso risultato, nonostante le tradite aspettative, coltivate dall’aver dominato da Natale a Pasqua il vertice della classifica provinciale, il secondo posto conseguito da “Su Nuraghe Calcio Biella” verrà presto premiato con un viaggio in Sardegna per tutti gli atleti, con l’organizzazione affidata a Giovanni Mocci.