Scuola Pallavolo Biellese chiude in bellezza la stagione, vittoria a Racconigi

Una partita che sulla carta non contava niente, così come ai fini della classifica, ma che i ragazzi hanno saputo condurre nel bene e nel male. Tanta soddisfazione per il terzo posto nel girone di playoff, con la consapevolezza di poter far sempre meglio.

“La gara è stata particolare - dice coach Di Lonardo -. A fine anno ogni sfida è giocata solo per la gloria di vincere e soprattutto quando entrambe le squadre sono fuori da ogni competizione. Nel nostro caso non avevamo più speranze di promozione, ma siamo stati presenti e abbiamo portato a casa un bel risultato.”

Dopo una stagione molto difficile per i biellesi, piena di difficoltà, i ragazzi hanno lavorato insieme allo staff per superare anche le sconfitte più dolorose. Il sogno playoff è stato incredibilmente raggiunto in una situazione rocambolesca e l’ultima parte dell’anno è stata giocata con leggerezza e impegno da parte di tutti.