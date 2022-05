Nuoto Pinnato, anche Biella ai campionati esordienti

Il 22 maggio si è svolto il primo campionato italiano esordienti di nuoto pinnato, ospitato dalla piscina olimpionica di Lignano Sabbiadoro. Tra i tanti giovanissimi atleti, erano presenti ovviamente anche i giovani nuotatori dello Sport Club Pralino che per la prima volta hanno affrontato atleti di tutta Italia.

Elisabetta Santamaria si posiziona quarta nei 50 metri mono in gomma, quinta in 200 metri pinne e ottava nei 100 metri mono in gomma. Sozzi Alice invece si classifica ventesima nei 100 metri pinne e ventunesima nei 50 e 100 metri pinne. Per la categoria maschile invece, Kevin Zaffalon si piazza al quinto posto nei 200 metri pinne, al settimo nei 50 metri pinne e al quattordicesimo nei 100 metri pinne.

È stata una prima ottima prestazione di questi piccoli giovani atleti allenati da Monica Facelli, che, insieme, hanno iniziato così la loro carriera a livello nazionale.