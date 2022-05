Ippon 2, Ludovico Cardinale 5° ai Campionati Italiani Universitari

Il 14 e 15 maggio, si è tenuta la 75esima edizione dei Campionati Italiani Universitari, organizzata egregiamente, per la terza volta, dalla città di Cassino. Grande attesa, dopo 2 anni di stop dovuta all’emergenza Covid, dell’importante manifestazione sportiva che ha portato in diverse cittadine Laziali un afflusso di circa 3000 presenze tra accompagnatori e atleti.

In un clima di festa dominato dai valori dello sport di lealtà e amicizia, i giovani atleti e studenti d’Italia si sono confrontati gareggiando in 20 discipline sportive di squadra e individuali tra le quali il karate della Federazione FIJLKAM. Grande occasione per Ludovico Cardinale dell’A.S.D. IPPON 2 e per il Tecnico Thomas Taglioretti che hanno avuto l’opportunità e l’onore di rappresentare l’Università del Piemonte Orientale partecipando alla competizione di Karate.

Cardinale, nella categoria 60 Kg, ha affrontato i combattimenti con determinazione e buona tecnica che gli hanno permesso di sfiorare il podio, classificarsi al 5° posto e fare tesoro di un’esperienza unica.